Partirà da Roma la stagione della Nazionale Under 16, che debutterà con un doppio confronto amichevole di prestigio contro i coetanei dell'Inghilterra, in programma martedì 26 agosto (ore 18.30, diretta streaming su Vivo Azzurro TV) allo Stadio delle Tre Fontane e giovedì 28 agosto (ore 10.30) al Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa 'Giulio Onesti'.
Italia U16, doppio test contro l’Inghilterra: convocati due ragazzi dell’Inter
Il neotecnico Manuel Pasqual, che nella passata stagione ha ricoperto l'incarico di vice allenatore dell'Under 18 azzurra, ha convocato 22 calciatori, tutti nati nel 2010, che si raduneranno domenica 24 agosto (entro le ore 13) nella Capitale.
Portieri: Umberto Costante (Inter), Tommaso Vischi (Monza);
Difensori: Mattia Barbone (Fiorentina), Sounkalo Berthé (Juventus), Lorenzo Damonte (Genoa), Samuele De Sario (Sampdoria), Alessandro Foroni (Inter), Raphael Libero Mazzotta (Juventus), Alberto Samà (Juventus), Emanuele Pio Troiano (Milan);
Centrocampisti: Noham Blandina (Club Brugge), Lorenzo Bernamonte (Fiorentina), Filippo Castagnoli (Fiorentina), Badr El Hafid (Atalanta), Francesco Olivieri (Empoli), Abdou Samath Seye (Milan);
Attaccanti: Gabriele Borsa (Milan), Federico Croci (Fiorentina), Maximilian Donner (Borussia Mönchengladbach), Ilyas Fatih (Parma), Giuseppe Pipitò (Juventus), Pietro Salvai (Juventus).
