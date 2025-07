Doppio test per gli Azzurrini del ct Bollini, che per l'occasione ha selezionato 23 ragazzi, tutti nati nel 2007

Comincerà da Novarello la stagione della Nazionale Under 19 , che aprirà l'anno con una doppia amichevole contro l'Albania, in programma martedì 5 agosto (ore 18, diretta streaming su Vivo Azzurro TV) e giovedì 7 agosto (ore 11).

Il tecnico Alberto Bollini, confermato per la terza stagione consecutiva alla guida dell'Under 19 azzurra, ha convocato 23 calciatori, tutti nati nel 2007, che si raduneranno domenica 3 agosto al Villaggio Azzurro di Granozzo con Monticello (NO).