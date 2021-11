Italia U19, 3 calciatori dell’Inter in campo nel successo contro l’Ungheria

Gli Azzurrini del ct Nunziata vincono 0-1 contro i pari età ungheresi nel primo dei due test match in programma

Vittoria in amichevole per l'Italia Under 19, che batte 0-1 l'Ungheria nel primo dei due test match in programma contro i pari età magiari. Il ct azzurro Carmine Nunziata schiera dal primo minuto ben 3 calciatori dell'Inter: il terzino destro Zanotti e i centrocampisti Fabbian e Casadei (quest'ultimo in campo per tutto l'incontro), mentre l'altro nerazzurro convocato, il difensore centrale Fontanarosa, è rimasto in panchina e giocherà la seconda partita.