Italia U21, Lucca: “Lavoro per raggiungere i miei obiettivi. Con Mulattieri…”

L'attaccante classe 2000 del Pisa è una delle rivelazioni del calcio italiano di questa prima parte della stagione

Fabio Alampi

Lorenzo Lucca è una delle rivelazioni di questa prima fase del calcio italiano:classe 2000, capocannoniere della Serie B con la magli del sorprendente Pisa, il suo nome è finito sul taccuino delle big della massima serie oltre che di Roberto Mancini, ct della Nazionale. Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro dell'Under 21 ha spiegato: "Sono contentissimo del percorso che sto facendo e che il ct Mancini abbia detto queste parole su di me. Cerco sempre di dare il massimo e di migliorarmi settimana dopo settimana. Un mio sogno? Sto lavorando per fare il meglio possibile e sto dando tutto me stesso per raggiungere nuovi obiettivi".

"Pur essendo alto due metri me la cavo anche con i piedi, però i miei punti di forza sono la fisicità ed il colpo di testa. Sono partito dai dilettanti per cercare di arrivare sempre più in alto, un percorso che mi ha aiutato a capire veramente le difficoltà prima di arrivare ai professionisti. Ho cercato nel mio piccolo di dare sempre il massimo prendendo spunto dai giocatori più bravi ed esperti. Punti di riferimento? Ibrahimovic è uno degli attaccanti più forti della storia del calcio, e adesso giovane come me c'è anche Haaland che mi piace molto a livello di fisicità, di progressione con la palla, fa gol, quindi è un attaccante completo".

"Sicuramente devo tanto alla mia società, alla città, ai tifosi e ai miei compagni, tutti mi hanno dato fiducia e sto vivendo un bellissimo periodo, Sono sereno. Per quanto riguarda l'Under 21, siamo una squadra forte, competitiva, anche perchè c'è chi gioca nella massima serie e tanti in B. Qui ho stretto un rapporto in particolare con Mulattieri, con cui da subito ci siamo parlati, e con Papetti. Ho la percezione che le prossime due gare con la Bosnia e con la Svezia sono davvero molto importanti. Ho la fortuna di essere qui, siamo concentrati e dobbiamo avere un unico obiettivo per portare a casa il risultato".