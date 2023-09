Italia, l’ultima doppietta di un giocatore dell’Inter venti anni fa

Frattesi ha segnato due gol in Nazionale nella gara contro l'Ucraina. L'ultimo a farne due in una partita degli Azzurri era stato Vieri

Una doppietta di un giocatore dell'Inter in Nazionale mancava da venti anni. L'ultimo a farla era stato Christian Vieri, che di mestiere faceva l'attaccante. Questa sera primi gol da interista con l'Italia per Davide Frattesi , doppietta per lui che ha trascinato l'Italia alla vittoria contro l'Ucraina, una vittoria che ha fatto benissimo alla classifica della squadra di Spalletti nei gironi di qualificazione a Euro 2024.

Anche venti anni fa era una partita di qualificazione all'Europeo del 2004, contro la Finlandia. In squadra con Bobo c'erano anche Totti e Del Vecchio. Due gol per lui in quella gara, tutti e due su assist dell'allora capitano della Roma. In tribuna questa sera c'era proprio Vieri che insieme alla moglie Costanza ha assistito alla partita del Meazza. Magari per Davide è stato un porta fortuna.