Italia Under 16, doppio successo sulla Svizzera: brillano i ragazzi dell’Inter

Gli Azzurrini del ct Zoratto si impongo nei due test amichevoli disputati nel centro sportivo di Novarello

Si chiude con un doppio successo sui pari età della Svizzera lo stage della Nazionale Under 16: l'Italia del ct Daniele Zoratto vince il primo test per 5-0, il secondo per 2-0. La prima gara viene decisa da una doppietta di Ngana (Juventus) e dalle reti di Pisano (Juventus), Scotti (Milan) e De Pieri (Inter), mentre nella seconda sono andati a segno Spinaccè (Inter) e Simonetta (Spal).