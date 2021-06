Italia, Verratti in campo con la Cremonese Primavera: possibile impiego col Galles

Il report dell'allenamento di oggi dell'Italia di Roberto Mancini con l'impiego di Verratti in amichevole: il rientro si avvicina

C'è anche Marco Verratti in campo a Coverciano per disputare l'amichevole con la Primavera della Cremonese. Il centrocampista del Psg è sotto esame in vista di un possibile impiego domenica contro il Galles, gara che mette in palio il 1° posto del Girone A.

Mancini come nelle precedenti partitelle ha schierato gli azzurri che ieri sera contro la Svizzera non hanno giocato titolari: Meret in porta, Toloi, Crosante, Bastoni ed Emerson in difesa, Pessina Verratti e Castrovilli nel mezzo, Bernardeschi, Belotti e Chiesa in attacco. Mentre ai primavera della Cremonese sono stati aggregati Sirigu e Raspadori. Arbitro Prontera di Bologna.