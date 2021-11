Italia, Verratti: “Daremo tutto per raggiungere il Mondiale. Sono fiducioso”

Il giocatore della Nazionale italiana ha parlato delle qualificazioni in Qatar e si fa coraggio in attesa di marzo

«Sicuramente è un argomento che nella testa c'è già anche se si parla di marzo. Ma penso già a quelle partite prima di addormentarmi. Sicuramente per noi è una sfida importantissima, non possiamo sbagliare». Intervistato da Skysport, Marco Verratti ha parlato della Nazionale italiana e dei play-off che saranno giocati a marzo e decideranno chi sarà ad andare al Mondiale tra 12 squadre che non sono passati nella fase della qualificazione diretta.

«Abbiamo dimostrato che giocando con il cuore si possono raggiungere obiettivi che anche al di fuori erano impensabili. Daremo tutto quello che abbiamo per raggiungere il Mondiale, lo abbiamo perso un'altra volta e non vogliamo ricapiti. Sappiamo che ci sono altre 12 Nazionali in questo stesso stato, sarà difficile ma ho fiducia nei miei compagni. Se giochiamo come sappiamo possiamo giocarcela. Poi il calcio è strano, sono partite secche e può succedere di tutto, però penso che abbiamo molte possibilità e sono molto fiducioso», ha aggiunto il giocatore del PSG.