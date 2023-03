Mancini: “Scaramanzia, ma tre italiane in Champions non sarebbe male”

Su DAZN , Roberto Mancini ha parlato anche del campionato italiano. «Le partite europee hanno un peso ma il Napoli ormai va via liscio fino alla fine, per la Champions la fatica delle Coppe sicuramente si sente», ha esordito nel suo intervento a Super Tele. «Ci sono tanti giocatori italiani che giocano poco ed è un dispiacere, ma noi dobbiamo trovare delle soluzioni».

«Zaniolo? Credo che i ragazzi giovani siano sempre centrali e importanti, possono migliorare anche dopo momenti di fatica. Questo può valere per lui e per altri ragazzi: non devono mollare mai e migliorare perché per noi sono importanti», ha aggiunto.