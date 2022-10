Italiano: “Dzeko-Milenkovic, è fallo sul 4-3. Non meritavamo di perdere”

A Sky Sport, l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato al triplice fischio della sfida contro l’Inter

Alessandro Cosattini

A Sky Sport, l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato al triplice fischio della sfida contro l’Inter. Ecco le sue dichiarazioni: "Non so neanche che dire. Penso all'ennesimo dubbio su un gol subito, c'è mezzo fallo, noi a 10 secondi dalla fine perdiamo. Un dispiacere enorme, il 3-3 era come averla vinta, dopo aver recuperato con l'Inter. Era un premio per i ragazzi. Sto rivedendo Dzeko-Milenkovic, siamo dispiaciuti e rammaricati, non meritavamo di perdere. Quello è fallo, Nikola prende posizione, Dzeko tira anche la maglia.

Gol subiti da palle perse? È vero, non è il primo gol subito così, su palla nostra, con anche poca percezione del pericolo. Peccato, ci abbiamo messo anche del nostro, dobbiamo stare attenti su alcune situazioni. Gli altri fanno gol con situazioni a volte regalate. Oggi hanno segnato tutte le punte, dietro abbiamo invece perso attenzione e lucidità, non siamo stati equilibrati. Contro le big ci esaltiamo, contro le altre caliamo di attenzione. Secondo me stiamo crescendo. Oggi la squadra non meritava di perdere, ripartiamo da questo orgoglio e giovedì c'è l'ultimo esame.

4-2-3-1 con due punte? In effetti penso che in quel momento si diventa un po' troppo pericolosi, ogni palla persa possiamo concedere qualcosa agli avversari. Oggi bisognava mettere una punta in più, proviamo tante soluzioni in allenamento. Quando troveremo equilibrio, trarremo vantaggio da queste soluzioni. Li ho visti abbattuti e mi dispiace, sanno che così possiamo venirne fuori.

Jovic? Non far gol per le punte è il male peggiore, loro vivono per i gol. E ne abbiamo sbagliati tantissimi. Quando tutti e due segnano e fanno la prestazione, c'è l'esultanza di Luka, che è un ragazzo sensibile. Voleva spaccare il mondo all'inizio, fisicamente era in difficoltà, ora sta crescendo. Tutti con questa voglia possono venirne fuori e tutti noi come squadra.

Conference League? Ti dà tanto, affronti squadre con intensità elevatissima, con fisicità importante, però si perdono allenamenti, si fa fatica a recuperare e preparare le gare. Ci stiamo adattando e cerchiamo un equilibrio, ho visto qualcosa di diverso nello spirito dei ragazzi, dobbiamo cercare qualche colpo di coda ora per far punti".