Fiorentina-Inter, Italiano: “Vlahovic? Divertimento alla base. Le rotazioni…”

L'allenatore viola ha parlato prima della sfida contro i nerazzurri: le sue aspettative ai microfoni di Dazn

Sono contento delle parole del mio attaccante. Perché è la base del nostro sport. Se non ci si diverte è difficile: diventa qualcosa di stressante. Serve attenzione, in settimana e in gara, ma il divertimento ci deve essere. Mi fa felice che certe cose le dica un grande giocatore. Sta dimostrando di esserlo in campo e negli allenamenti. Se per lui questo è divertimento, si toglierà delle grandi soddisfazioni.