Fiorentina, Italiano: “Fisicità, talento, autostima: l’Inter fa impressione”

Il tecnico viola ha elogiato la formazione di Simone Inzaghi, già affrontata in campionato poche settimane fa

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, in un'intervista concessa al Corriere dello Sport ha parlato della corsa scudetto, elogiando in particolar modo l'Inter: "È una stagione di trasformazioni. Nuove panchine, nuove realtà. Ci vogliono dodici-quindici partite per capirci qualcosa. Noi intanto ci godiamo la posizione bellissima, l'inizio confortante, i margini di miglioramento enormi che possediamo e il fatto di essere lì in alto".