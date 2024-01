Italiano: “Inter tra le più forti, è una corazzata: per fare l’impresa servono tutti”

Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato così in vista del match di domani con l'Inter: "Siamo alla vigilia di una partita importante per noi, si riparte in campionato: sappiamo quanto sarà difficile questo impegno contro una squadra che sta bene. Siamo in casa, abbiamo lavorato per alcuni giorni e abbiamo cercato di approfondire i nostri principi pensando a quello che può essere utile per metterli in difficoltà. Mi auguro di essere pronti domani per dare battaglia ad una delle più forti.