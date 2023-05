Italiano: “Inter tra le più forti, non è vergogna dire che ha qualcosa in più”

Vincenzo Italiano , tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN in vista della finale di Coppa Italia di mercoledì contro l'Inter : “Siamo partiti a inizio anno per dare soddisfazioni ai tifosi, abbiamo avuto momenti di difficoltà ma è lì che è venuto fuori il carattere: abbiamo raggiunto due finali e le stiamo gestendo al meglio fisicamente e stanno arrivando anche i risultati.

Adesso abbiamo due finali, cercheremo di mettere in difficoltà gli avversari e dare il massimo. Coppa Italia? Non è vergogna dire che l’Inter ha qualcosa di più, è una delle più forti: cercheremo di metterli in difficoltà. In campionato abbiamo giocato a viso aperto, abbiamo dato fastidio: è una partita secca, cercheremo di prepararla bene non commettendo errori e di ottenere il massimo”.