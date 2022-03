Italiano: “Nessun rimpianto, sono felicissimo. Giocato con grande personalità con l’Inter”

Il tecnico della Fiorentina ha parlato in conferenza stampa dopo la gara di questa sera a San Siro contro l'Inter

"Sono felicissimo, quello che abbiamo preparato lo abbiamo messo in campo. Grande coraggio e grande personalità. Non mi va di parlare di rimpianti, nel secondo tempo qualcosa abbiamo rischiato, ma nel primo tempo abbiamo fatto molto bene. Venire qui con questa personalità non è facile. Grande fiducia e autostima, dobbiamo incontrare tutte le più forti. Oggi volevamo uscire con prestazione e risultato importante. Se si continua a fare questo calcio le soddisfazioni arrivano e oggi ce la prendiamo. Bisogna anche conoscere l'avversario, se ti porti in area Dzeko e i loro esterni ti fanno male. Non dovevamo subire la palla dietro le spalle dei difensori. Penso che il punto sia meritato. Zeman? È un maestro, un esempio per tutti. Grande partita dei centrocampista, Duncan si è fatto trovare pronto, si sono mossi tutti e tre alla grande avevano di fronte dei campioni. Sono una grande prestazione poteva farci uscire da qui. Rispetto all'andata abbiamo imparato la lezione, abbiamo preso tre gol nel finale. L'Inter è sempre una grande squadra, siamo stati bravi a limitarli. Siamo stati superlativi, Inter rimane una delle favorite per lo scudetto. Dobbiamo cercare di crescere e migliorare tutto quello che si può, mettere basi per il futuro. La Fiorentina merita grandi palcoscenici".