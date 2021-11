Italiano: “Inter favorita per lo scudetto. Sul futuro di Vlahovic vi dico che…”

La Fiorentina vince contro il Milan 4-3 e Vincenzo Italiano parla dei suoi, ma soprattutto di Dusan Vlahovic e della corsa scudetto

La Fiorentina vince contro il Milan 4-3 e Vincenzo Italiano parla dei suoi, ma soprattutto di Dusan Vlahovic e della corsa scudetto. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore viola a Radio Rai questa mattina: “Sabato è stata una serata bellissima, finalmente abbiamo ottenuto punti importanti in casa contro una grande che non aveva mai perso. Lo stadio era gremito e in festa, è stato bellissimo. Contro Inter e Napoli non eravamo riusciti a portare a casa punti nonostante le ottime prestazioni, meno male siamo riusciti a battere il Milan”.

"Sinceramente la situazione di Vlahovic è iniziata in estate e non so quando finirà. Sono situazione personali di lui e della società, io parlo del ragazzo e dico che si impegna sempre e dà il massimo. L'esultanza che ha fatto sabato ha fatto capire che in questo momento ha in testa solo la Fiorentina e pensa a fare gol per dimostrare che è un giocatore importante. Non so dirvi che ne sarà del suo futuro. È destinato a una grande carriera, per la fame che ha e per come si allena. Ce lo stiamo godendo e spero che rimanga sempre con i piedi per terra”.