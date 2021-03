Italiano: “Scudetto? L’Inter ha grande compattezza, ma occhio alla Juve. Lukaku e Lautaro…”

Interpellato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, dice la sua sulla corsa scudetto

"E secondo me può rientrare in ballo anche la Juve, che deve recuperare una gara. L’Inter ha grande compattezza e concretezza quando si distende in avanti con Lukaku e Lautaro che sono quasi immarcabili. Il Milan ha qualità e velocità negli elementi offensivi: quando si mettono in moto sulla trequarti riescono a mettere in difficoltà tutti. Credo che in questa volata nessuno farà calcoli e ogni squadra si concentrerà davvero su una partita alla volta".