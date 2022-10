Fiorentina, giocherà Kouamé. Italiano contro il tabù Inzaghi: non lo ha mai battuto

"Non è un gran momento per la squadra di Italiano. "Per questo stasera l’appuntamento è cruciale. Vincere contro una big somiglierebbe ad un reset improvviso: con la possibilità di riavviarsi seguendo un percorso migliore. Altri risultati conducono al solito binario. Fatto di parte destra della classifica e recriminazioni. Se non altro contro due top come Napoli e Juve sono arrivate le migliori prestazioni in campionato. A non arrivare è stata però la vittoria con due pareggi fatti di rimpianti", analizza La Gazzetta dello Sport.