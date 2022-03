Italiano: “Inter non in crisi, non abbiamo nulla da perdere. Uscire a testa alta”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italia ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Inter di domani a San Siro

Andrea Della Sala

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italia ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Inter di domani a San Siro:

"Partita dove dobbiamo cercare di avere l'attenzione ai massimi livelli, se vogliamo dare noi, creare preoccupazione dobbiamo andare a San Siro con umiltà e correre e rincorrere. L'Inter è una delle più forti in Italia, hanno vinto lo scudetto e a San Siro sono formidabili. Dobbiamo ribattere colpo su colpo e adeguarci anche all'avversario".

Quale Fiorentina vorrebbe rivedere domani? Inter battibile visti gli ultimi risultati?

"La partita contro la Juve è stata ottima, abbiamo fatto il massimo, ogni palla era la palla della vita. Se ragioniamo così di soddisfazioni ce ne possiamo togliere. Domani la partita richiede una prestazione di alto livello da parte di tutti. A partire da domani dobbiamo fare meglio contro le prime 10".

Come sta Bonaventura?

"Ha ancora questo problema, non lo abbiamo recuperato e non è a disposizione come Amrabat che è influenzato".

Inter in crisi?

"Fiorentina non ha nulla da perdere, Inter non è in crisi ha vinto l'ultima partita in casa 5-0, a Torino si può pareggiare. Se la Fiorentina si presenta a San Siro pensando a un'Inter in crisi creiamo vantaggi a questi grandi campioni. L'obiettivo è uscire da San Siro a testa alta".

Quanto manca a Cabral per avere la migliore condizione?

"Non so quanto ci vorrà, da un momento all'altro qualsiasi calciatore può esplodere. Vedo un ragazzo che si allena che ha voglia di entrare in condizione, è giovane e c'è tutto il tempo per entrare dentro un'altra mentalità".

Domani esodo tifosi fiorenti, che si può dire?

"Soddisfazione da parte nostra perché stiamo risvegliando grande entusiasmo e sono felice di questo. Domani cercheremo di onorare questa partita anche per loro. Per noi è un'ulteriore responsabilità".

Quale giocatore ha fatto i maggiori progressi?

" A livello individuale in tanti sono cresciuti e dato grande disponibilità a me e allo staff. Vorrei vedere. qualche gol in più".