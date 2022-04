Italiano: “Usciamo a testa alta, abbiamo fatto tutto il possibile. Ora il campionato”

Il tecnico della Fiorentina Italiano ha parlato della sconfitta subito questa sera contro la Juve nella semifinale di Coppa Italia

"Oggi per noi era difficile ribaltare lo 0-1. Abbiamo fatto tutto il possibile. Siamo venuti qua per cercare di avere il pallino del gioco in mano, sapevamo fosse difficile. Non abbiamo trovato un po' di buona sorte, peccato ci giocavamo qualcosa di importante, ma usciamo a testa alta. Dovevamo chiudere il primo tempo sullo 0-0 per forzare poi nel secondo. Possiamo giocarci alla grandissima le nostre chance in campionato e andiamo avanti. Quarto posto? Ne ho parlato ora con i ragazzi, dobbiamo concentrarci sul campionato. Ci sono 18 punti a disposizione, dobbiamo mantenere quel passo, ci meritiamo qualcosa di bello. Vedremo dove saremo alla fine".