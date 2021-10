Italiano: “Vlahovic gasatissimo, ha fame impressionante. Non pensiamo ad altro”

Le parole dell'allenatore viola in conferenza stampa a proposito dell'attaccante che non rinnoverà il suo contratto

Conferenza stampa dell'anti-vigilia in casa Fiorentina. Vincenzo Italiano si è soffermato sulle condizioni di Dusan Vlahovic: "Dusan è tranquillo, è arrivato gasatissimo per le vittorie della sua Nazionale dove ha fatto tre gol: tutto a posto. Penso che dobbiamo tutti cercare di avere una squadra che riesca a fare il massimo in campo e per dare il massimo dobbiamo essere sereni. Mi auguro che non ci siano problemi sotto questo aspetto qua. Non dobbiamo farci influenzare da niente. Sono stato chiaro su Dusan, sono situazioni che riguardano lui e la società: io sono protagonista in campo, a me interessa quello che potrà dare il calciatore. Vlahovic ha una fame impressionante e una voglia fuori dal comune e posso solo augurarmi che possa continuare così. Con serenità si fanno le cose in grande, senza è più difficile".