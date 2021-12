Italiano: “Nessun patto con Vlahovic, deve proseguire così. A inizio anno…”

Alla vigilia della gara con la Salernitana, l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato così in conferenza di Dusan Vlahovic

Alla vigilia della sfida contro la Salernitana, l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato così in conferenza stampa di Dusan Vlahovic: “Non c’è nessun patto sui gol, lui deve continuare a lavorare in entrambe le fasi come sta facendo. A inizio campionato lo servivamo meno, ora stiamo crescendo e migliorando, lo dimostra il fatto che è il capocannoniere della Serie A. Quando gli attaccanti lavorano come stiamo facendo, la squadra ne trae un vantaggio enorme. Gonzalez al rientro è stato decisivo, tutti e tre con la Samp hanno segnato, dobbiamo continuare così”.