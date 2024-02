Andreolli: “Inter, importanti i doppi ruoli di qualità. Dumfries e C. Augusto…”

Gli esterni

Sulla formazione l'ex difensore nerazzurro ha aggiunto: «In questo momento serve fare rotazione e inserire anche giocatori come Dumfries ce ha bisogno di mette minuti nelle gambe anche in vista dei prossimi impegni in cui saranno tutti utili alla causa interista. Diventa fondamentale andare in campo con decisione e intensità e l'Inter finora non ha mai sbagliato in questo senso. Anche nelle gare in cui ha avuto difficoltà, ha sempre approcciato bene. E poi ha cambiato ritmo rimanendo dentro i novanta minuti con la testa per sistemare la gara. Stasera deve dare subito ritmo e intensità al gioco sarà essenziale. L'olandese è diventato un esterno più completo e a inizio stagione ha dimostrato di aver raggiunto maturità sulle letture delle azioni. Sa leggere le situazioni in fase difensiva e offensiva, è migliorato nel rendimento ed è stato sempre un fattore importante. Ritrovare le sue caratteristiche diventa importante in questa parte della stagione. Ora si gioca ogni tre giorni o quasi e nella porzione di campo in cui si spende di più serve sempre tanta intensità. Avere tutti gli esterni al top di condizione potrebbe essere di grande importanza per l'Inter».