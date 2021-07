Iuliano: “La Juve dovrà tornare a vincere. Con Allegri aspettative altissime”

Le parole dell'ex bianconero: "La Juve dovrà tornare a vincere, per farlo si è affidata nuovamente ad un allenatore vincente come Allegri"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Mark Iuliano, ex calciatore bianconero, ha parlato così degli obiettivi della Signora dopo il ritorno di Massimiliano Allegri: "Innanzitutto la Juve dovrà tornare a vincere, per farlo si è affidata nuovamente ad un allenatore vincente come Allegri. Sicuramente si sarà aggiornato nel periodo in cui non ha allenato, ma non è che cambia la propria impronta dall'oggi al domani. Si è capito che cosa significa non vincere il campionato, per questo si è tornati un po' indietro. Le aspettative sono altissime in Italia e bisognerà far qualcosa in più in Europa.