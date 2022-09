Iuliano: “Conte alla Juve? Un fenomeno, ma è presto: ora sosterrò Allegri”

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Mark Iuliano, ex calciatore, ha commentato così le voci su un possibile ritorno di Antonio Conte alla Juventus: "E' prematuro parlarne. Antonio è un fenomeno, un grande amico con cui ho trascorso dei magnifici momenti in bianconero. Faccio sempre il tifo per lui, ma in questo momento penso alla Juve e posso dire che sarò sempre contento per ogni allenatore che sederà lì. Sosterrò Allegri e sono vicino alla squadra, senza dimenticarci che siamo solo a settembre e la stagione è ancora molto lunga".