Iuliano: “La Fiorentina può far male a tutti, inclusa l’Inter. Italiano…”

Mark Iuliano, ex difensore della Juventus, ha parlato in occasione dell’evento benefico della "Digital Cup" tenutosi a Coverciano. Queste le sue parole, raccolte da fiorentina.it: "Alla Fiorentina e ad Italiano vanno fatti grandi complimenti, perché rispetto ad altre squadre importanti che, magari, a volte si affidano più al valore e alle qualità dei singoli, quella viola si basa sempre su idee, gioco, identità. Magari non sempre riesce a concretizzare, a volte è mancata in questo, ma mi piace davvero molto come gioca e l'identità che ha. La Fiorentina può far male a tutti, non solo all'Inter sabato. Ha tutte le qualità per farlo".