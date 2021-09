Iuliano: “Inter davanti a tutti, ha la rosa più forte. Ma è presto per dare la Juve in crisi”

A commentare l'inizio di Serie A è intervenuto, ai microfoni di Calcio Style, l'ex difensore della Juventus Mark Iuliano

"Le grandi hanno iniziato molto bene, tranne la Juventus. L’Inter ha una grande rosa e il Milan sta facendo bene. La Juventus è in difficoltà ha perso Ronaldo ed è rientrato Kean ma gli manca qualcosa. Dire che però la Juventus è in crisi è ancora presto. Allegri ha l’esperienza e la capacità di risollevarsi come successo in passato".