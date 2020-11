Iuliano: “Zidane e Conte diversi. Brozovic fa la differenza. Barella è in continua crescita”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Mark Iuliano, ex difensore della Juventus, ha parlato così dei suoi due ex compagni che stasera si troveranno contro in Real Madrid-Inter: “Zidane e Conte sono completamente diversi: passionali, ma lo dimostravano in maniera diversa. Antonio è stressante dall’inizio, anche negli allenamenti: per lui veniva prima la squadra e caricare i compagni. Poi iniziava la partita e Zidane ti guardava come dire “date la palla a me che ci penso io”. Tanto Antonio ha già fatto il suo lavoro, quello di caricarci. Vidal-Brozovic-Barella? Sono contento giochi il croato, sta dimostrando di tenerci moltissimo ad essere titolare: fa la differenza, si fa sempre dare la palla e non fa passaggi banali, merita di giocare. Può fare un’ottima coppia con Vidal, che va a pressare e rubare palla. Barella poi è in continua crescita, può fare bene il ruolo dietro le punte. Il Real è sempre il Real: speriamo sia una bella partita. Le due squadre hanno iniziato col piede sbagliato, vediamo cosa succederà”.