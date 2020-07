Izzo a San Siro per convincere Marotta e Conte: Inter, ecco i tre jolly per il sì del Torino

Armando Izzo sfida il suo futuro? Quella di stasera a San Siro potrebbe essere l’ultima da avversario per il difensore napoletano con l’Inter. Il numero 5 granata continua ad essere monitorato dal club nerazzurro, su suggerimento di Antonio Conte, e si augura di salire gli scalini di San Siro per l’ultima volta in trasferta.

“Izzo vuole impressionare Conte e Marotta – scrive Calciomercato.com -, convincerli che è l’uomo giusto su cui l’Inter dovrà puntare nella prossima stagione“. La gara di questa sera a San Siro offre una grande chance al difensore classe 1993 per mettersi in mostra.

Il Torino valuta il difensore circa 25 milioni di euro ma potrebbe accettare di inserire delle contropartite tecniche nella trattativa. In particolare tre nomi stuzzicano la fantasia della dirigenza granata: Radja Nainggolan, che però ha un ingaggio troppo elevato per le casse del ‘Toro’ (4,5 milioni a stagione); Andrea Pinamonti, che dovrebbe tornare alla base dal Genoa e che è molto apprezzato dall’allenatore Moreno Longo; Roberto Gagliardini, che però ora non è considerato una priorità.