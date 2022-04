J. Cesar: “Mourinho è speciale. All’Inter abbiamo vissuto tanti bei momenti”

L'ex portiere nerazzurro spende belle parole per lo Special One

Intervistato da Stats Perform, Julio Cesar ha parlato di José Mourinho. L'ex portiere nerazzurro spende belle parole per lo Special One ed esalta la capacità del portoghese di vincere importanti trofei europei. "Mourinho è per me un allenatore speciale. Ero all'Inter quando è arrivato con noi e abbiamo vissuto molti momenti di gioia. Penso davvero molto a lui. Lo sostengo sempre. Penso che la Roma abbia nominato l'allenatore giusto. È davvero appassionato, ha determinazione, ha già vinto l'Europa League. Conosce bene questa competizione e la Champions League. Sa giocare in Europa, in questo tipo di competizioni. È abituato ad alzare trofei".