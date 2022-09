Jacobelli duro contro Allegri: “Juve allo sbando, Elkann metta fine a questo strazio”

Una squadra senza gioco, senza identità, senza personalità, totalmente allo sbando, nonostante una campagna acquisti concepita e realizzata per esaudire tutte le richieste del tecnico, a metà settembre già virtualmente fuori dagli ottavi di Champions, poiché non è pensabile che Psg e Benfica, 6 punti in 2 gare, buttino la qualificazione alle ortiche. Così la Juve non può andare avanti. Caro Elkann, metta fine a questo strazio". Questa l'analisi di Xavier Jacobelli, giornalista, su Facebook, in merito alla crisi della Juventus e al momento di difficoltà di Massimiliano Allegri.