Jacobelli: “Atalanta? Gasp ha ragione sul disastro arbitrale. La frenata…”

Il pensiero del giornalista sulla stagione difficile della squadra nerazzurra ancora in lotta per un posto in Europa

Daniele Vitiello

Xavier Jacobelli, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato del momento nero dell'Atalanta. I nerazzurri affronteranno il Milan tra due giornate: “È normale che dopo 6 anni vissuti in maniera fantastica e intensa ci possa essere una frenata. Ci sono stati degli ostacoli, tra infortuni e Covid. E poi quando Gasperini parla di disastro arbitrale ha ragione: la classifica dell’Atalanta è stata penalizzata da alcune decisione. Che vada in Europa o no, l’Atalanta tornerà tra le squadre di vertice nel prossimo anno anche grazie agli investimenti sul mercato per i nuovi proprietari”.