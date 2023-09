Jacobelli: “Batosta nel derby, il Milan così ha superato lo choc”

Xavier Jacobelli a TMW Radio ha parlato così della prestazione di ieri del Milan post derby. “La prestazione è stata positiva, soprattutto la reazione dopo la batosta incassata nel derby. Purtroppo non ha concretizzato la mole di azioni che potevano sfociare in gol, in particolare Leao che deve cogliere al volo la vetrina della Champions. Leao non l’ha colta, specialmente con quel colpo di tacco che rimane una delle immagini più significative della partita.