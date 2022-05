Jacobelli: “Il calcio italiano è in forte debito con Mourinho. Per gli anni interisti e…”

Il calcio italiano è in forte debito con Josè Mourinho. Xavier Jacobelli sulle pagine di Tuttosport elogia l'ex allenatore dell'Inter

"Sembra ieri, eppure sono già trascorsi dieci mesi. Era il 7 luglio di un anno fa, in Campidoglio, quando José Mourinho (10 e lode), presentandosi a Roma e ai romanisti, citò Marco Aurelio: «Nulla viene dal nulla come nulla ritorna nel nulla». A Tirana, comunque vada sarà un successo. Il calcio italiano è in forte debito con José: per gli anni interisti, culminati nel Triplete 2010 e per ciò che ha già realizzato nel primo anno romanista, premiando la scelta dei Friedkin, il cui apprezzabile stile è pari all’attenzione riservata al tifoso. Negli occhi e nel cuore di José rimarranno a lungo l’apoteosi dell’Olimpico dopo la semifinale con il Leicester e le lacrime scese guardando i tifosi che aveva chiamato a raccolta, perché «avere 70 mila spettatori che guardano la partita non vuol dire niente ma 70 mila spettatori che giocano la partita fanno un’altra storia»".