Jacobelli: “Deschamps può eguagliare Pozzo. CR7? Che ingratitudine”

Ai microfoni di TMW Radio, l'ex direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli ha fatto il punto sui Mondiali in Qatar. Ecco le sue dichiarazioni:

"Deschamps può entrare nella storia vincendo due mondiali di fila proprio come Pozzo. Cristiano Ronaldo? Ricordo quando a suo tempo confessò il desiderio di giocare fino a 40 anni e credo che probabilmente lo coronerà. Capiremo se vorrà farlo sotto una montagna d'oro in qualche squadra araba o ancora in qualche club di blasone. Superata la grande delusione mondiale penso sarà ancora protagonista, trovo però urticante l'ingratitudine nei confronti di questo grandissimo calciatore con dei numeri irripetibili".