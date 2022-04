Jacobelli: “Dybala? Mi aspetto una grande gara contro la squadra che può averlo in futuro”

Le parole del direttore di Tuttosport: "L'Inter ha 7 punti nelle ultime 7 e non può sbagliare se vuole ancora inseguire il Milan"

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, ha parlato così in vista di Juventus-Inter di questa sera: "La situazione è molto chiara: l'Inter ha 7 punti nelle ultime 7 e non può sbagliare se vuole ancora inseguire il Milan. La Juventus ha a disposizione l'opportunità di scavalcarla. Deve essere la partita di Dybala, è il giocatore più atteso e dal quale la Juve si aspetta un apporto determinante. Mi aspetto da lui una prova di grande orgoglio, giocando contro una squadra che potrebbe vederlo indossare la propria maglia la prossima stagione: sappiamo del forte interesse dell'Inter per Dybala come quello dell'Atletico e del Tottenham."