Jacobelli: “L’Inter è la meta ideale per Dybala per questi motivi”

Il futuro di Paulo Dybala. Xavier Jacobelli, noto giornalista, ha parlato a Sky Sport dell’argentino a pochi giorni da fine stagione

Il futuro di Paulo Dybala. Xavier Jacobelli, noto giornalista, ha parlato a Sky Sport dell’argentino a pochi giorni da fine stagione: “Penso che il sogno fatto spesso da Marotta negli ultimi tempi, anche se non lo confesserà mai, è di affiancare Dybala a Lautaro. Per esigenze di bilancio l’Inter potrebbe decidere una o due cessioni eccellenti, ma un Lautaro così è indispensabile per l’Inter ed è un patrimonio molto prezioso. Se fossi in Dybala, io andrei all’Inter, anche per questioni tecniche. Per il rapporto con Marotta. Dybala appartiene alla categoria sempre meno affollata dei giocatori che vanno oltre il tifo, per la classe che ha quando sta bene e non è infortunato. L’Inter può essere l’ideale per lui”.