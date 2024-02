Jacobelli: “Dybala, Lukaku e Pellegrini sarebbero titolari all’Inter”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Xavier Jacobelli, giornalista, ha parlato così in vista di Roma-Inter: “Questa è una prova di maturità per la Roma di De Rossi. È evidente che l’Inter parta favorita e dal punto di vista psicologico la Roma non ha nulla da perdere, la cosa importante è che la Roma continui sulla strada di questo rilancio. Dybala, Lukaku e Pellegrini sarebbero titolari all’Inter, ma non è questo il punto: il confronto dell’Olimpico si basa sulla necessità della Roma di giocare contro l’Inter come contro le ultime tre avversarie”.