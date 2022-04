Jacobelli: “Inter-Milan, c’è equilibrio. Dzeko, scelta in chiave supplementari?”

Prima della sfida del Meazza, il direttore di TuttoSport ha detto la sua in merito alla gara che ha definito apertissima

Jacobelli, prima della gara tra Inter e Milan , valida per la finale di Coppa Italia, ha detto la sua sulla sfida: «Partita ricca di emozioni Milano prepotentemente tornata al vertice del calcio italiano. Aspettando di conoscere l'altra finalista. Penso che il fatto che valga ancora la regola del doppio gol in trasferta non condizionerà una gara apertissima», ha sottolineato.

«Se c'è una favorita? Non c'è, è una gara equilibrata e non è escluso che Dzeko in panchina non sia una scelta data dalla considerazione complessiva che si possa andare ai supplementari. Leao potrebbe incidere sull'andamento della partita. Il fondo pronto a rilevare il Milan? C'è una differenza differente tra Elliott che ha risanato il Milan grazie a Gazidis che ha dimezzato le perdite e un fondo di uno stato sovrano che ha manifestato in maniera concreta l'interessamento. La trattativa è avanzata ma fino a fine stagione Elliott aspetterà per capire se potrà capitalizzare al massimo anche un'eventuale vittoria da campioni d'Italia», ha continuato il direttore di TuttoSport.