Jacobelli: “Inter padrona del proprio destino. Scudetto legittimato sul campo”

Le considerazioni del giornalista a proposito della capolista guidata da Antonio Conte

Ai microfoni di Radio Bianconera nel corso di 'Cose di Calcio' è intervenuto il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli. Questo il suo pensiero sull'Inter: "L'Inter è più che mai padrona del proprio destino. Sta vincendo uno Scudetto legittimato sul campo, i numeri sono eloquenti, dieci vittoria di fila, miglior attacco e seconda miglior difesa del torneo. Sicuramente ci sono stati momenti critici come l'eliminazione dalla Champions League. Paratici ha rimarcato come le squadre che non hanno cambiato allenatore abbiano trovato meno difficoltà, adesso bisogna insistere perché Dybala potrebbe essere l'uomo in più per questa Juventus".