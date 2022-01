Jacobelli: “Inter, sabato la conferma: è la favorita scudetto per tre motivi”

Le parole del direttore di TuttoSport a proposito dei nerazzurri di Inzaghi dopo il pareggio ottenuto a Bergamo

L'Inter rallenta, ma non c'è da preoccuparsi. Anzi. Questo il messaggio di Xavier Jacobelli sui nerazzurri di Inzaghi dopo il pareggio di Bergamo: "Sebbene l’Inter oggi rischi il sorpasso del Milan, Spezia permettendo, ma deve recuperare la partita con il Bologna, contro la Dea ha confermato di essere la favorita nella rincorsa al titolo, per la qualità del suo gioco e dei suoi interpreti, per la panchina lunga che consente al tecnico di avere a disposizione alternative sempre all’altezza. Allo stesso modo, l’Atalanta che Gasperini ha reinventato, si è guadagnata sul campo la conferma di grande squadra, tetragona a ogni avversità".