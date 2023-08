Jacobelli: “Inter, bene che Lukaku non sia tornato. Ottimo mercato e nel 2024…”

Durante il programma SportitaliaMercato, il giornalista e opinionista Xavier Jacobelli , ha rilasciato queste dichiarazioni. "Secondo me l’ Inter ha fatto un ottimo mercato, anche guardando il bilancio. Non dimentichiamo che nel 2024 ci sarà una scadenza importante per Suning.

Frattesi? Signor centrocampista, Sommer un signor portiere. Onana è andato al Manchester ma sta facendo fin qui male. Per quanto riguarda Pavard invece, la colpa non è dell'Inter, ma del Bayern, visto che Tuchel sta scartando ogni difensore proposto dalla società. Il punto di domanda riguarda l'attacco. Lautaro ha come partner Thuram, vediamo se riuscirà a mettersi nei meccanismi della squadra. Non possiamo mai dimenticare i vincoli di bilancio.