Jacobelli: “Inter, meriti di tutti: Marotta fondamentale. Il valore di Conte…”

Il direttore del quotidiano Tuttosport ha parlato in collegamento con TMW Radio dei temi della Serie A e dell'Inter di Conte

Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, è intervenuto in collegamento su TMW Radio: "Chi rischia di più per la Champions? Dal punto di vista della condizione, Atalanta e Napoli sono le più in forma. In 5 giornate però può accadere di tutto, non c'è ancora sentenza definitiva: l'unica certezza è l'Inter che vincerà lo scudetto".