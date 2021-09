Jacobelli: “Inter, nulla è compromesso. Ieri doveva vincere, è stata sfortunata”

Le parole del direttore di Tuttosport: "Il migliore in campo degli ucraini è stato Pyatov, l'Inter avrebbe dovuto vincere ma è stata sfortunata"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, ha parlato così dei risultati di ieri nella serata di Champions League: "È la Champions delle sorprese, chi mai poteva immaginare che lo Sheriff vincesse in casa del Real Madrid? Nulla è compromesso per Milan e Inter, che però non potranno sbagliare più nulla".