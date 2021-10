Jacobelli: “Inter ha annunciato passivo record, ma in un anno dovrebbe ridursi”

Le parole del direttore di Tuttosport: "Commisso? Sono d'accordo sul fatto che il sistema si debba dare una regolata"

Intervenuto ai microfoni di FirenzeViola, Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, ha commentato così le recenti dichiarazioni del presidente della Fiorentina Rocco Commisso: "Sono d'accordo sul fatto che il sistema si debba dare una regolata. Senz'altro il Covid ha accelerato la di crisi di bilancio che attanagliava molti club, ma questa situazione non è nata solo con la pandemia. Bisognerebbe analizzare caso per caso, perché ad esempio la Juve ha già deciso un aumento di capitale di 400 milioni di euro, cosa senza precedenti. L'Inter ha annunciato un passivo record, che però, al tempo stesso, nel giro di un anno dovrebbe essere ridotto. Tornando a Commisso, il presidente ha pesantemente investito sulla Fiorentina: basti pensare al Viola Park, l'esempio di chi passa dalle parole ai fatti. Sarebbe bello, inoltre, se a Firenze si decidessero a fargli fare lo stadio, perché offre un asset fondamentale per il proprio sviluppo".