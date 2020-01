intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il direttore di Tuttosport, Xavier Jacobelli, ha parlato dell’arrivo di Eriksen e del momento che sta attraversando l’Inter: “Eriksen è un grandissimo colpo per l’Inter. Darà tanta qualità. Inoltre il ruolo non sarà un problema. Giocatori del genere non possono essere un problema. L’Inter non è una squadra di robot e non può andare sempre a duemila all’ora. Adesso si deciderà il campionato, con una primavera di fuoco“.

(TMW Radio)