Jacobelli: “L’Inter deve continuare a sostenere Inzaghi: ecco perché”

Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Xavier Jacobelli , giornalista, ha spiegato perché l'Inter dovrebbe continuare a dare fiducia al suo allenatore Simone Inzaghi : Il primo a essere consapevole quanto il suo futuro interista dipenda dai risultati che avrà ottenuto è proprio Simone. Nel quale, però, la dirigenza interista deve avere fiducia sempre e non soltanto quando riporta i nerazzurri nei quarti di Champions League dopo dodici anni o pareggia in casa della Juve nella semifinale d'andata di Coppa Italia, gettando buone basi per quella di ritorno.

Nessuno misconosce che anche l'allenatore ha commesso alcuni errori, poiché soltanto chi non fa non sbaglia e dieci sconfitte in campionato nell'arco di ventotto giornate pesano, eccome. Epperò, come dice Marotta, alla fine contano solo e soltanto i risultati. In un anno e mezzo, Inzaghi ha vinto una Coppa Italia, due Supercoppe di Lega, è nei quarti di Champions, gode almeno cinquanta probabilità su cento di entrare in finale di Coppa Italia è in piena corsa per qualificarsi alla prossima Champions League. E tutto questo nello stratosferico anno del Napoli, iscritto a un campionato a parte. Ergo, cara Inter, Simone va sostenuto sempre, senza se e senza ma. I conti si faranno alla fine. E non riguarderanno soltanto Inzaghi".