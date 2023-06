Jacobelli: “Inter, Thuram ottimo colpo. Ritorno Lukaku e forse Brozovic vuole…”

“Marcus Thuram lo vedo bene, credo che per le sue caratteristiche si integri perfettamente nell’attacco di Inzaghi. Bisognerà vedere quelli che sono gli sviluppi sulla questione Lukaku, il cui futuro è legato anche all’eventuale addio di Brozovic. Il croato ha chiesto un biennale da trenta milioni, forse perché aspetta ancora il Barcellona.

Lukaku intanto ha detto no alle offerte arabe perché vuole tornare con forza all’Inter. Thuram è certamente un ottimo acquisto e ha l’opportunità di dimostrare tutto il suo valore in Italia dopo gli anni passati in Germania”, le dichiarazioni di Jacobelli.