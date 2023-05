Jacobelli: “L’Inter a Verona gioca a tennis. Ora scoppia di salute e la Champions…”

La bagarre è totale nell'altro campionato, poiché quello del Napoli aspetta soltanto l'incoronazione aritmetica, forse a Udine, essendogli stata negata dalla Lazio, vittoriosa sul Sassuolo cancellando le due sconfitte consecutive con Toro e Inter. Borsino Champions: la Lazio è in rialzo, dall'alto del suo secondo posto; l'Inter quarta e sola scoppia di salute, terza vittoria di fila, 12 gol segnati nelle ultime tre partite di campionato e, con Bum Bum Lautaro, in rete al Bentegodi è andato due volte anche Dzeko; l'Atalanta non si è mai sentita tanto bene, manda a bersaglio non soltanto de Roon e Zappacosta con i loro bolidi: al momento giusto, può contare di nuovo sul tandem colombiano. Sabato si giocheranno in sequenza Milan-Lazio e Roma-Inter, domenica Atalanta-Juve”, si legge.