Jacobelli: “Italia? Ha pesato la freschezza di alcuni come Frattesi e Zaniolo”

La qualità è certamente migliorata e ha pesato la freschezza di alcuni giocatori, come Frattesi e Zaniolo, che ha disputato la sua migliore prestazione in Azzurro; mi è piaciuta anche la sua personalità nelle dichiarazioni post partita. L’esperienza in Premier League potrà fargli bene. In tutto questo non sta però né in cielo né in terra che si fischi un proprio giocatore a quel modo. Un conto sono le critiche, un conto è fischiare in casa il Capitano. Spalletti ha fatto la cosa giusta riconfermando Donnarumma, puntando su di una scommessa richiosa, perché non era scontato che il giocatore rispondesse bene. Bello anche il gesto di Vicario, che ha dimostrato di essere una grande persona oltre che un grande portiere”.